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Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка

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Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 1
Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 2
Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 3
Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 4
Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 5
Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 6
Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 7
Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.02.2022
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
On The Double
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 1
  • Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 2
  • Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 3
  • Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 4
  • Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 5
  • Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 6
  • Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 7
  • Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626435
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8712944332018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.02.2022
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
On The Double
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка

On The Double - двойной студийный альбом голландской хард-рок группы Golden Earrings, вышедший в 1969 году. Издание на двойном черном виниле.

Отзывы о товаре Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8712944332018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.02.2022
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
On The Double
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
On The Double - двойной студийный альбом голландской хард-рок группы Golden Earrings, вышедший в 1969 году. Издание на двойном черном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Golden Earring - On The Double (8712944332018) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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