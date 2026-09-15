Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка
"Infestissumam" - переиздание второго студийного альбома шведской хэви-метал-группы Ghost, выпущенного в 2013 году. Он дебютировал на 28 позиции в чарте Billboard 200 и лидировал в сайте "Billboard Hard Rock Albums". В 2014 году выиграл премию Грэмми за "лучший хард-рок/метал альбом". Релиз представлен на черном виниле и содержит 12-страничный буклет. Ghost - шведская дум-метал группа из Линчёпинга, основанная в 2006-м году. Отличительной чертой Ghost является сценический образ музыкантов: семяро участников, именуемых "Nameless Ghouls" (Безымянные Упыри или Безымянные Оборотни, как принято их называть в русскоязычной фан-среде), выступают в одинаковых костюмах и масках, скрывающими их лица, а вокалист (Papa Emeritus) в одежде кардинала и раскрашенным под череп лицом. Настоящие имена участников неизвестны. Основа лирики - сатанинская и оккультная тематика. В музыкальном плане коллектив похож на такие группы как Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Mercyful Fate и Witchfinder General.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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