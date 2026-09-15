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Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка

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Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 1
Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 2
Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 3
Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 4
Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 5
Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 6
Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 7
Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 8
Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Infestissumam
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 1
  • Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 2
  • Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 3
  • Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 4
  • Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 5
  • Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 6
  • Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 7
  • Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 8
  • Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445732029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Infestissumam
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Infestissumam, Per Aspera Ad Inferi, Secular Haze, Jigolo Har Megiddo, Ghuleh / Zombie Queen, Year Zero, Body And Blood, Idolatrine, Depth Of Satan's Eyes, Monstrance Clock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка

"Infestissumam" - переиздание второго студийного альбома шведской хэви-метал-группы Ghost, выпущенного в 2013 году. Он дебютировал на 28 позиции в чарте Billboard 200 и лидировал в сайте "Billboard Hard Rock Albums". В 2014 году выиграл премию Грэмми за "лучший хард-рок/метал альбом". Релиз представлен на черном виниле и содержит 12-страничный буклет. Ghost - шведская дум-метал группа из Линчёпинга, основанная в 2006-м году. Отличительной чертой Ghost является сценический образ музыкантов: семяро участников, именуемых "Nameless Ghouls" (Безымянные Упыри или Безымянные Оборотни, как принято их называть в русскоязычной фан-среде), выступают в одинаковых костюмах и масках, скрывающими их лица, а вокалист (Papa Emeritus) в одежде кардинала и раскрашенным под череп лицом. Настоящие имена участников неизвестны. Основа лирики - сатанинская и оккультная тематика. В музыкальном плане коллектив похож на такие группы как Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Mercyful Fate и Witchfinder General.

Отзывы о товаре Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445732029]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Infestissumam
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Infestissumam, Per Aspera Ad Inferi, Secular Haze, Jigolo Har Megiddo, Ghuleh / Zombie Queen, Year Zero, Body And Blood, Idolatrine, Depth Of Satan's Eyes, Monstrance Clock
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Infestissumam" - переиздание второго студийного альбома шведской хэви-метал-группы Ghost, выпущенного в 2013 году. Он дебютировал на 28 позиции в чарте Billboard 200 и лидировал в сайте "Billboard Hard Rock Albums". В 2014 году выиграл премию Грэмми за "лучший хард-рок/метал альбом". Релиз представлен на черном виниле и содержит 12-страничный буклет. Ghost - шведская дум-метал группа из Линчёпинга, основанная в 2006-м году. Отличительной чертой Ghost является сценический образ музыкантов: семяро участников, именуемых "Nameless Ghouls" (Безымянные Упыри или Безымянные Оборотни, как принято их называть в русскоязычной фан-среде), выступают в одинаковых костюмах и масках, скрывающими их лица, а вокалист (Papa Emeritus) в одежде кардинала и раскрашенным под череп лицом. Настоящие имена участников неизвестны. Основа лирики - сатанинская и оккультная тематика. В музыкальном плане коллектив похож на такие группы как Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Mercyful Fate и Witchfinder General.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghost - Infestissumam (0602445732029) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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