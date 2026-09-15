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Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка

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Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка - фото 1
Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка - фото 2
Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка - фото 3
Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка - фото 1
  • Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка - фото 2
  • Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка - фото 3
  • Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626277
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка

Greatest Hits - сборник лучших хитов группы Blink-182, вышедший в 2005 году. Переиздание 2022 года на двойном черном виниле в разворотном конверте. Blink-182 - американская панк-рок-группа, была основана в 1992 году гитаристом и вокалистом Томом Делонгом, бас-гитаристом и вокалистом Марком Хоппусом и барабанщиком Скоттом Рэйнором в северном пригороде Сан-Диего, городе Пауэй, Калифорния. Группа добилась большого успеха в 1999 году после выпуска альбома Enema of the State, достигшего 9 позиции в хит-параде Billboard 200 и ставшего мультиплатиновым. Следующему альбому группы - Take Off Your Pants and Jacket (2001) - удалось занять первую строчку рейтинга в США, Канаде и Германии. Пятый одноимённый альбом группы (2003) ознаменовал собой сдвиг в творчестве группы, привнесший в поп-панк-звучание группы некоторые несвойственные этому стилю экспериментальные элементы. Том Делонг покинул Blink-182 в 2005 году, отправив группу в бессрочный отпуск. Том основал отдельный проект Angels &amp; Airwaves, в то время как Марк Хоппус и Трэвис Баркер создали группу +44. Участники Blink-182 воссоединились в феврале 2009 и уже в сентябре 2011 вышел их новый альбом Neighborhoods. В 2015 году Том Делонг вновь покинул группу. На его место был приглашен гитарист группы Alkaline Trio Мэтт Скиба. Наравне с легко запоминающимися, навязчивыми мелодиями, группа известна своим сатирическим, иногда даже туалетным юмором. В музыкальном плане группа исполняет преимущественно ритмичные песни с преобладающими созвучиями мажорных аккордов. Тексты песен чаще юмористические и оптимистичные.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Greatest Hits - сборник лучших хитов группы Blink-182, вышедший в 2005 году. Переиздание 2022 года на двойном черном виниле в разворотном конверте. Blink-182 - американская панк-рок-группа, была основана в 1992 году гитаристом и вокалистом Томом Делонгом, бас-гитаристом и вокалистом Марком Хоппусом и барабанщиком Скоттом Рэйнором в северном пригороде Сан-Диего, городе Пауэй, Калифорния. Группа добилась большого успеха в 1999 году после выпуска альбома Enema of the State, достигшего 9 позиции в хит-параде Billboard 200 и ставшего мультиплатиновым. Следующему альбому группы - Take Off Your Pants and Jacket (2001) - удалось занять первую строчку рейтинга в США, Канаде и Германии. Пятый одноимённый альбом группы (2003) ознаменовал собой сдвиг в творчестве группы, привнесший в поп-панк-звучание группы некоторые несвойственные этому стилю экспериментальные элементы. Том Делонг покинул Blink-182 в 2005 году, отправив группу в бессрочный отпуск. Том основал отдельный проект Angels &amp; Airwaves, в то время как Марк Хоппус и Трэвис Баркер создали группу +44. Участники Blink-182 воссоединились в феврале 2009 и уже в сентябре 2011 вышел их новый альбом Neighborhoods. В 2015 году Том Делонг вновь покинул группу. На его место был приглашен гитарист группы Alkaline Trio Мэтт Скиба. Наравне с легко запоминающимися, навязчивыми мелодиями, группа известна своим сатирическим, иногда даже туалетным юмором. В музыкальном плане группа исполняет преимущественно ритмичные песни с преобладающими созвучиями мажорных аккордов. Тексты песен чаще юмористические и оптимистичные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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