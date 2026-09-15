Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Blink-182 - Greatest Hits (0602435029641) виниловая пластинка
Greatest Hits - сборник лучших хитов группы Blink-182, вышедший в 2005 году. Переиздание 2022 года на двойном черном виниле в разворотном конверте. Blink-182 - американская панк-рок-группа, была основана в 1992 году гитаристом и вокалистом Томом Делонгом, бас-гитаристом и вокалистом Марком Хоппусом и барабанщиком Скоттом Рэйнором в северном пригороде Сан-Диего, городе Пауэй, Калифорния. Группа добилась большого успеха в 1999 году после выпуска альбома Enema of the State, достигшего 9 позиции в хит-параде Billboard 200 и ставшего мультиплатиновым. Следующему альбому группы - Take Off Your Pants and Jacket (2001) - удалось занять первую строчку рейтинга в США, Канаде и Германии. Пятый одноимённый альбом группы (2003) ознаменовал собой сдвиг в творчестве группы, привнесший в поп-панк-звучание группы некоторые несвойственные этому стилю экспериментальные элементы. Том Делонг покинул Blink-182 в 2005 году, отправив группу в бессрочный отпуск. Том основал отдельный проект Angels & Airwaves, в то время как Марк Хоппус и Трэвис Баркер создали группу +44. Участники Blink-182 воссоединились в феврале 2009 и уже в сентябре 2011 вышел их новый альбом Neighborhoods. В 2015 году Том Делонг вновь покинул группу. На его место был приглашен гитарист группы Alkaline Trio Мэтт Скиба. Наравне с легко запоминающимися, навязчивыми мелодиями, группа известна своим сатирическим, иногда даже туалетным юмором. В музыкальном плане группа исполняет преимущественно ритмичные песни с преобладающими созвучиями мажорных аккордов. Тексты песен чаще юмористические и оптимистичные.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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