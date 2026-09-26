Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600)
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Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625213
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блоки питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, кг.
2.51
Описание товара Блок питания GameMax ATX 600W (GM-600)
Полумодульная серия GameMax представляет собой блок питания с компактной и бесшумной конструкцией, с semi-Modular кабелями позволяющий подключать только те кабели, которые нужны именно в вашей сборке. Меньшее количество проводов это и аккуратный внешний вид и хорошая обдуваемость системы без помех. Высокая эффективность 80 Plus, снижение нестабильности пульсации и электрической нестабильности, а также повышение эффективности и защиты обеспечивают долговечность пользования и полную уверенность в вашей сборке системы. 100% 6-го поколения Skylake Готов!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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Полумодульная серия GameMax представляет собой блок питания с компактной и бесшумной конструкцией, с semi-Modular кабелями позволяющий подключать только те кабели, которые нужны именно в вашей сборке. Меньшее количество проводов это и аккуратный внешний вид и хорошая обдуваемость системы без помех. Высокая эффективность 80 Plus, снижение нестабильности пульсации и электрической нестабильности, а также повышение эффективности и защиты обеспечивают долговечность пользования и полную уверенность в вашей сборке системы. 100% 6-го поколения Skylake Готов!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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