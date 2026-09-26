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Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S)

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Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S) - фото 1
Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S) - фото 2
Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S) - фото 3
Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625175
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
26х19х12
Вес, г.
900

Описание товара Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S)

Серии CHIEFTEC VALUE последней и самой современной бюджетной блоков питания , одной из лучших среди всех решений на рынке по соотношению цена/качество/эффективность. Блок имеет широкий набор разъемов и длинные родные кабели, что упрощает сборку системы. Кроме всего прочего, в нем установлен тихий 120-мм вентилятор с терморегуляцией, что позволяет ему не издавать лишнего шума даже при полной загрузке системы и обеспечивать РЕАЛЬНУЮ выходную мощность. Серии VALUE сертифицирован CE, CB, T?V, EAC, имеет защиту AFC, UVP, OVP, SCP, SIP, OPP и является лучшим выбором для недорогого домашнего или офисного ПК.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Описание
Серии CHIEFTEC VALUE последней и самой современной бюджетной блоков питания , одной из лучших среди всех решений на рынке по соотношению цена/качество/эффективность. Блок имеет широкий набор разъемов и длинные родные кабели, что упрощает сборку системы. Кроме всего прочего, в нем установлен тихий 120-мм вентилятор с терморегуляцией, что позволяет ему не издавать лишнего шума даже при полной загрузке системы и обеспечивать РЕАЛЬНУЮ выходную мощность. Серии VALUE сертифицирован CE, CB, T?V, EAC, имеет защиту AFC, UVP, OVP, SCP, SIP, OPP и является лучшим выбором для недорогого домашнего или офисного ПК.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 450W 450PPH-LT black (EX292150RUS-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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