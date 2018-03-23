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Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка

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Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 1
Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 2
Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 3
Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 4
Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 5
Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 6
Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 7
Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 8
Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.03.2018
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Boarding House Reach
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 1
  • Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 2
  • Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 3
  • Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 4
  • Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 5
  • Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 6
  • Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 7
  • Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 8
  • Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624972
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0190758189413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.03.2018
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Boarding House Reach
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка

Третий сольный альбом бывшего фронтмена The White Stripes . Американский рок-музыкант Джек Уайт, наибольшую известность получивший как лидер группы The White Stripes, выпускает свой новый сольный альбом. Новая студийная пластинка получила название Boarding House Reach, физический релиз увидит свет 26 марта 2018 года. Новый альбом Уайта станет, возможно, самой амбициозной его работой. Это будет коллекция из 13-ти вневременных мелодий разных стилей. В альбоме прозвучат рок-н-ролл, фанк, электронная музыка, хип-хоп, панк, госпел, блюз и даже кантри. Всё это будет собрано воедино благодаря безупречному музыкальному чутью Уайта и его склонности к экспериментам. К созданию своего третьего сольного альбома Джек Уайт впервые привлек команду музыкантов – профессионалов, работающих в жанрах хип-хоп и блюз. Первоначальный материал Уайт записывал буквально «на коленке», у себя дома – используя старое оборудование, которым пользовался в еще юности: четырехканальный магнитофон и обычный микшер.

Отзывы о товаре Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0190758189413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.03.2018
Исполнитель
Jack White
Альбом (сингл)
Boarding House Reach
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Третий сольный альбом бывшего фронтмена The White Stripes . Американский рок-музыкант Джек Уайт, наибольшую известность получивший как лидер группы The White Stripes, выпускает свой новый сольный альбом. Новая студийная пластинка получила название Boarding House Reach, физический релиз увидит свет 26 марта 2018 года. Новый альбом Уайта станет, возможно, самой амбициозной его работой. Это будет коллекция из 13-ти вневременных мелодий разных стилей. В альбоме прозвучат рок-н-ролл, фанк, электронная музыка, хип-хоп, панк, госпел, блюз и даже кантри. Всё это будет собрано воедино благодаря безупречному музыкальному чутью Уайта и его склонности к экспериментам. К созданию своего третьего сольного альбома Джек Уайт впервые привлек команду музыкантов – профессионалов, работающих в жанрах хип-хоп и блюз. Первоначальный материал Уайт записывал буквально «на коленке», у себя дома – используя старое оборудование, которым пользовался в еще юности: четырехканальный магнитофон и обычный микшер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4030 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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