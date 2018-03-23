Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jack White - Boarding House Reach (0190758189413) виниловая пластинка
Третий сольный альбом бывшего фронтмена The White Stripes . Американский рок-музыкант Джек Уайт, наибольшую известность получивший как лидер группы The White Stripes, выпускает свой новый сольный альбом. Новая студийная пластинка получила название Boarding House Reach, физический релиз увидит свет 26 марта 2018 года. Новый альбом Уайта станет, возможно, самой амбициозной его работой. Это будет коллекция из 13-ти вневременных мелодий разных стилей. В альбоме прозвучат рок-н-ролл, фанк, электронная музыка, хип-хоп, панк, госпел, блюз и даже кантри. Всё это будет собрано воедино благодаря безупречному музыкальному чутью Уайта и его склонности к экспериментам. К созданию своего третьего сольного альбома Джек Уайт впервые привлек команду музыкантов – профессионалов, работающих в жанрах хип-хоп и блюз. Первоначальный материал Уайт записывал буквально «на коленке», у себя дома – используя старое оборудование, которым пользовался в еще юности: четырехканальный магнитофон и обычный микшер.
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