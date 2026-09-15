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Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка

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Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка - фото 1
Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка - фото 2
Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка - фото 3
Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка - фото 1
  • Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка - фото 2
  • Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка - фото 3
  • Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624963
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка

Группа Wallenstein, основанная в Вирсене в Нижней Рейнланде, позже базировавшаяся в Менхенгладбахе, была немецкой рок-группой с 1971 по 1982 год, которая позже была связана с жанром краутрок 1970-х годов. История. Валленштейн был основан летом 1971 года под боевым названием Блицкриг амбициозным студентом Художественной академии Дюссельдорфа Юргеном Долласом из Вирсена.

Отзывы о товаре Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Группа Wallenstein, основанная в Вирсене в Нижней Рейнланде, позже базировавшаяся в Менхенгладбахе, была немецкой рок-группой с 1971 по 1982 год, которая позже была связана с жанром краутрок 1970-х годов. История. Валленштейн был основан летом 1971 года под боевым названием Блицкриг амбициозным студентом Художественной академии Дюссельдорфа Юргеном Долласом из Вирсена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wallenstein - Cosmic Century (4059251514206) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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