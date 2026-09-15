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Andreas Vollenweider - Book Of Roses (0885513025012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Andreas Vollenweider - Book Of Roses (0885513025012) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Vollenweider, Andreas, Book Of Roses (0885513025012)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624958
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Andreas Vollenweider - Book Of Roses (0885513025012) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andreas Vollenweider - Book Of Roses (0885513025012) виниловая пластинка

Book of Roses - восьмой студийный альбом швейцарского арфиста и исполнителя в стиле нью-эйдж Андреаса Фолленвайдера, выпущенный в 1991 году. Он почти полностью инструментальный.

Отзывы о товаре Andreas Vollenweider - Book Of Roses (0885513025012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Book of Roses - восьмой студийный альбом швейцарского арфиста и исполнителя в стиле нью-эйдж Андреаса Фолленвайдера, выпущенный в 1991 году. Он почти полностью инструментальный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andreas Vollenweider - Book Of Roses (0885513025012) виниловая пластинка - стоимость товара 3090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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