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Tricky - False Idols (0730003730832) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tricky - False Idols (0730003730832) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Tricky, False Idols (0730003730832) - фото 1
Виниловая пластинка Tricky, False Idols (0730003730832) - фото 2
Виниловая пластинка Tricky, False Idols (0730003730832) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Tricky, False Idols (0730003730832) - фото 1
  • Виниловая пластинка Tricky, False Idols (0730003730832) - фото 2
  • Виниловая пластинка Tricky, False Idols (0730003730832) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tricky - False Idols (0730003730832) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tricky - False Idols (0730003730832) виниловая пластинка

False Idols — десятый альбом британского трип-хоп исполнителя Tricky, вышедший 28 мая 2013 года. Первый альбом Tricky, выпущенный через его лейбл False Idols. Tricky сравнивает пластинку со своим дебютным релизом Maxinquaye. Также он считает False Idols своим лучшим альбомом. Tricky говорил, что False Idols - это альбом о том, как он снова обрел самого себя, а пластинку считает лучшей своей работой. Песня «Nothings Changed» записанная совместно с Франческой Бельмонт, вышла 27 февраля 2013. Также вышел клип на песню «Does It». Релиз на белом виниле. Трики (Tricky, настоящее имя — Эдриан Тоус, род. 27 января 1968, Бристоль) — культовый британский трип-хоп музыкант, один из основоположников жанра, представитель бристольской андеграунд-сцены, известный оригинальным подходом к вокальному исполнению, совмещающему кантилену с речитативом. Трики является пионером трип-хопа, его работы отличаются тёмным, многослойным музыкальным стилем, сочетающим разнородные культурные влияния и жанры, в том числе хип-хоп, альтернативный рок и рагга. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с широким кругом исполнителей, такими как Терри Холл, Бьорк, Gravediggaz, Грейс Джонс или Пи Джей Харви. Он работал как приглашённый музыкант на ранних альбомах группы Massive Attack, но никогда не был официально участником этого коллектива. В 1994 году начал сольную карьеру. В 1995 году выпустил при участии вокалистки Мартины Топли-Бёрд первый сольный альбом, «Maxinquaye», ставший образцом трип-хопа. В 1996 году музыкант выпустил еще два альбома, но для соблюдения условий контракта с лейблом один из этих альбомов, «Nearly God», издавался под одноимённым псевдонимом.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
False Idols — десятый альбом британского трип-хоп исполнителя Tricky, вышедший 28 мая 2013 года. Первый альбом Tricky, выпущенный через его лейбл False Idols. Tricky сравнивает пластинку со своим дебютным релизом Maxinquaye. Также он считает False Idols своим лучшим альбомом. Tricky говорил, что False Idols - это альбом о том, как он снова обрел самого себя, а пластинку считает лучшей своей работой. Песня «Nothings Changed» записанная совместно с Франческой Бельмонт, вышла 27 февраля 2013. Также вышел клип на песню «Does It». Релиз на белом виниле. Трики (Tricky, настоящее имя — Эдриан Тоус, род. 27 января 1968, Бристоль) — культовый британский трип-хоп музыкант, один из основоположников жанра, представитель бристольской андеграунд-сцены, известный оригинальным подходом к вокальному исполнению, совмещающему кантилену с речитативом. Трики является пионером трип-хопа, его работы отличаются тёмным, многослойным музыкальным стилем, сочетающим разнородные культурные влияния и жанры, в том числе хип-хоп, альтернативный рок и рагга. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с широким кругом исполнителей, такими как Терри Холл, Бьорк, Gravediggaz, Грейс Джонс или Пи Джей Харви. Он работал как приглашённый музыкант на ранних альбомах группы Massive Attack, но никогда не был официально участником этого коллектива. В 1994 году начал сольную карьеру. В 1995 году выпустил при участии вокалистки Мартины Топли-Бёрд первый сольный альбом, «Maxinquaye», ставший образцом трип-хопа. В 1996 году музыкант выпустил еще два альбома, но для соблюдения условий контракта с лейблом один из этих альбомов, «Nearly God», издавался под одноимённым псевдонимом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tricky - False Idols (0730003730832) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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