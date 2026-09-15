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Tricky - Adrian Thaws (0730003731730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tricky - Adrian Thaws (0730003731730) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Tricky, Adrian Thaws (0730003731730) - фото 1
Виниловая пластинка Tricky, Adrian Thaws (0730003731730) - фото 2
Виниловая пластинка Tricky, Adrian Thaws (0730003731730) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Tricky, Adrian Thaws (0730003731730) - фото 1
  • Виниловая пластинка Tricky, Adrian Thaws (0730003731730) - фото 2
  • Виниловая пластинка Tricky, Adrian Thaws (0730003731730) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624931
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tricky - Adrian Thaws (0730003731730) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tricky - Adrian Thaws (0730003731730) виниловая пластинка

Десятый студийный альбом английского трип-хоп музыканта Адриана Оттепели, профессионально известного как Tricky. Записанный в домашней студии Tricky в Лондоне, альбом был выпущен 8 сентября 2014 года на собственном лейбле Tricky False Idols.

Отзывы о товаре Tricky - Adrian Thaws (0730003731730) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Десятый студийный альбом английского трип-хоп музыканта Адриана Оттепели, профессионально известного как Tricky. Записанный в домашней студии Tricky в Лондоне, альбом был выпущен 8 сентября 2014 года на собственном лейбле Tricky False Idols.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tricky - Adrian Thaws (0730003731730) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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