Tricky - Adrian Thaws (0730003731730) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 624931
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tricky - Adrian Thaws (0730003731730) виниловая пластинка
Десятый студийный альбом английского трип-хоп музыканта Адриана Оттепели, профессионально известного как Tricky. Записанный в домашней студии Tricky в Лондоне, альбом был выпущен 8 сентября 2014 года на собственном лейбле Tricky False Idols.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитOST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитManic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) ви...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитLambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитThe Smashing Pumpkins - Pisces Iscariot (5099946425416) винилова...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитOST - Light & Magic (James Newton Howard) (0810041489715) винило...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCage The Elephant - Unpeeled (0889854281915) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитAC/DC - Power Up (coloured) (0194398166513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитParadise Lost - Draconian Times (coloured) (0194398146317) винил...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Десятый студийный альбом английского трип-хоп музыканта Адриана Оттепели, профессионально известного как Tricky. Записанный в домашней студии Tricky в Лондоне, альбом был выпущен 8 сентября 2014 года на собственном лейбле Tricky False Idols.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tricky - Adrian Thaws (0730003731730) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tricky - Adrian Thaws (0730003731730) виниловая пластинка