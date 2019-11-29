Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Sound-Dust
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 624885
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Duophonic Uhf Disks,Warp Records
Barcode
[5060384617077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Sound-Dust
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка
Седьмой студийный альбом англо-французской рок-группы Stereolab. Он был выпущен 28 августа 2001 года в Северной Америке лейблом Elektra Records и 3 сентября 2001 года на международном уровне лейблом Duophonic Records. Альбом был спродюсирован Джоном Макинтайром и Джимом ОРурком и записан в чикагской студии Макинтайра Soma. Это был последний альбом Stereolab с участием певицы и гитаристки Мэри Хансен, которая погибла в результате велосипедной аварии в следующем году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Duophonic Uhf Disks,Warp Records
Barcode
[5060384617077]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Sound-Dust
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Седьмой студийный альбом англо-французской рок-группы Stereolab. Он был выпущен 28 августа 2001 года в Северной Америке лейблом Elektra Records и 3 сентября 2001 года на международном уровне лейблом Duophonic Records. Альбом был спродюсирован Джоном Макинтайром и Джимом ОРурком и записан в чикагской студии Макинтайра Soma. Это был последний альбом Stereolab с участием певицы и гитаристки Мэри Хансен, которая погибла в результате велосипедной аварии в следующем году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Stereolab - Sound-Dust (5060384617077) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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