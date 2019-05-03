Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка
Переиздание третьего студийного альбома рок-группы Stereolab, вышедшего в 1994 году. Расширенное издание дополняется демо-записями и альтернативными тейками, а так же содержит оригинальный полноформатный постер. Stereolab - альтернативно-роковая музыкальная группа, сформированная в 1990 году в Лондоне, Великобритания. Изначально группа представляла собой дуэт Тима Гейна (гитариста и клавишника) и вокалистки Летисии Садье. Позднее к ним присоединились Эндрю Рэмсей (ударные, перкуссия) и Мэри Хансен (гитара, клавишные, бэк-вокал). Хансен вошла в состав группы в 1992-м и играла в ней до трагической смерти в 2002-м. Считавшиеся «одной из наиболее сильных, независимых и оригинальных групп девяностых», Stereolab были одной из первых групп, игравших пост-рок. Наибольшее влияние на звучание Stereolab оказал краут-рок, который они смешивали c лаунжем, поп-музыкой 1960-х годов и экспериментальной музыкой. Они знамениты многочисленными применениями старых аналоговых синтезаторов, моторика, а также текстами песен на французском языке. Лирика Stereolab часто затрагивает социально-политические темы, многие тексты написаны под влиянием марксизма. Тим и Летисия также не раз подтверждали, что находятся под воздействием сюрреалистских и ситуационистских идей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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