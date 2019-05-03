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Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка

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Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка - фото 1
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка - фото 2
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.05.2019
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Mars Audiac Quintet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка - фото 2
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624883
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Duophonic Uhf Disks,Warp Records
Barcode
[5060384615196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.05.2019
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Mars Audiac Quintet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка

Переиздание третьего студийного альбома рок-группы Stereolab, вышедшего в 1994 году. Расширенное издание дополняется демо-записями и альтернативными тейками, а так же содержит оригинальный полноформатный постер. Stereolab - альтернативно-роковая музыкальная группа, сформированная в 1990 году в Лондоне, Великобритания. Изначально группа представляла собой дуэт Тима Гейна (гитариста и клавишника) и вокалистки Летисии Садье. Позднее к ним присоединились Эндрю Рэмсей (ударные, перкуссия) и Мэри Хансен (гитара, клавишные, бэк-вокал). Хансен вошла в состав группы в 1992-м и играла в ней до трагической смерти в 2002-м. Считавшиеся «одной из наиболее сильных, независимых и оригинальных групп девяностых», Stereolab были одной из первых групп, игравших пост-рок. Наибольшее влияние на звучание Stereolab оказал краут-рок, который они смешивали c лаунжем, поп-музыкой 1960-х годов и экспериментальной музыкой. Они знамениты многочисленными применениями старых аналоговых синтезаторов, моторика, а также текстами песен на французском языке. Лирика Stereolab часто затрагивает социально-политические темы, многие тексты написаны под влиянием марксизма. Тим и Летисия также не раз подтверждали, что находятся под воздействием сюрреалистских и ситуационистских идей.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Duophonic Uhf Disks,Warp Records
Barcode
[5060384615196]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.05.2019
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Mars Audiac Quintet
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание третьего студийного альбома рок-группы Stereolab, вышедшего в 1994 году. Расширенное издание дополняется демо-записями и альтернативными тейками, а так же содержит оригинальный полноформатный постер. Stereolab - альтернативно-роковая музыкальная группа, сформированная в 1990 году в Лондоне, Великобритания. Изначально группа представляла собой дуэт Тима Гейна (гитариста и клавишника) и вокалистки Летисии Садье. Позднее к ним присоединились Эндрю Рэмсей (ударные, перкуссия) и Мэри Хансен (гитара, клавишные, бэк-вокал). Хансен вошла в состав группы в 1992-м и играла в ней до трагической смерти в 2002-м. Считавшиеся «одной из наиболее сильных, независимых и оригинальных групп девяностых», Stereolab были одной из первых групп, игравших пост-рок. Наибольшее влияние на звучание Stereolab оказал краут-рок, который они смешивали c лаунжем, поп-музыкой 1960-х годов и экспериментальной музыкой. Они знамениты многочисленными применениями старых аналоговых синтезаторов, моторика, а также текстами песен на французском языке. Лирика Stereolab часто затрагивает социально-политические темы, многие тексты написаны под влиянием марксизма. Тим и Летисия также не раз подтверждали, что находятся под воздействием сюрреалистских и ситуационистских идей.


Теги товара: Progressive Rock
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Stereolab - Mars Audiac Quintet (5060384615196) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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