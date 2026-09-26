Top.Mail.Ru
Leftfield - Rhythm & Stealth (0196587083717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Leftfield - Rhythm & Stealth (0196587083717) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 1
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 2
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 3
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 4
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 5
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 6
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 7
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 8
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 9
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 10
Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Leftfield
Альбом (сингл)
Rhythm & Stealth
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 1
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 2
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 3
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 4
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 5
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 6
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 7
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 8
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 9
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 10
  • Leftfield - Rhythm &amp; Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Leftfield - Rhythm & Stealth (0196587083717) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hard Hands
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Leftfield
Альбом (сингл)
Rhythm & Stealth
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leftfield - Rhythm & Stealth (0196587083717) виниловая пластинка

Новое переиздание на двойном черном виниле второго альбома знаменитого английского электронного дуэта Leftfield Rhythm &amp;amp;amp;amp;amp; Stealth 1999 года.

Отзывы о товаре Leftfield - Rhythm & Stealth (0196587083717) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Hard Hands
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Leftfield
Альбом (сингл)
Rhythm & Stealth
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Новое переиздание на двойном черном виниле второго альбома знаменитого английского электронного дуэта Leftfield Rhythm &amp;amp;amp;amp;amp; Stealth 1999 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leftfield - Rhythm & Stealth (0196587083717) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...