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Insomnium - Anno 1696 (0196587181017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Insomnium - Anno 1696 (0196587181017) виниловая пластинка

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Insomnium - Anno 1696 (0196587181017) виниловая пластинка - фото 1
Insomnium - Anno 1696 (0196587181017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
Anno 1696
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Insomnium - Anno 1696 (0196587181017) виниловая пластинка - фото 1
  • Insomnium - Anno 1696 (0196587181017) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624789
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Insomnium - Anno 1696 (0196587181017) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587181017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
Anno 1696
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Insomnium - Anno 1696 (0196587181017) виниловая пластинка

Музыкальный альбом.фFew bands bring together sounds of darkness, melody, and musicality like Finland’s INSOMNIUM. С Anno 1696, девятой частью их звуковых исследований, включающей такие шедевры, как Тени умирающего солнца (2014) или Врата зимы (2016), INSOMNIUM продолжают сплетать воедино горькие ветви звука, которые задают стандарты для грядущих кошмаров.

Отзывы о товаре Insomnium - Anno 1696 (0196587181017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0196587181017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
Anno 1696
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Страна производитель
Великобритания
Описание
Музыкальный альбом.фFew bands bring together sounds of darkness, melody, and musicality like Finland’s INSOMNIUM. С Anno 1696, девятой частью их звуковых исследований, включающей такие шедевры, как Тени умирающего солнца (2014) или Врата зимы (2016), INSOMNIUM продолжают сплетать воедино горькие ветви звука, которые задают стандарты для грядущих кошмаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Insomnium - Anno 1696 (0196587181017) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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