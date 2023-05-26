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Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка

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Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 1
Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 2
Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 3
Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 4
Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 5
Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 6
Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 7
Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 1
  • Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 2
  • Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 3
  • Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 4
  • Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 5
  • Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 6
  • Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 7
  • Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624772
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[5054197429996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка

Time - тринадцатый студийный альбом британской поп-группы Simply Red. Его спродюсировал Энди Райт, а полученное звучание можно охарактеризовать как смесь соула, фанка, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и блюза. Чтобы отпраздновать выпуск альбома, группа выступила в O2 Shepherds Bush Empire 5 июня 2023 года, а также продолжила тур по Европе в середине 2023 года. Главная тема альбома - ответы на экзистенциональные вопросы, возникшие во времена пандемии. Издание представлено на черном виниле. Simply Red - британская поп- и соул-группа. Название получила, по одной из версий, благодаря цвету волос её лидера Мика Хакнелла. За свою историю Simply Red выпустили одиннадцать студийных альбомов и продали более 50 миллионов дисков.

Отзывы о товаре Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[5054197429996]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.05.2023
Исполнитель
Simply Red
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Soul
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Time - тринадцатый студийный альбом британской поп-группы Simply Red. Его спродюсировал Энди Райт, а полученное звучание можно охарактеризовать как смесь соула, фанка, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и блюза. Чтобы отпраздновать выпуск альбома, группа выступила в O2 Shepherds Bush Empire 5 июня 2023 года, а также продолжила тур по Европе в середине 2023 года. Главная тема альбома - ответы на экзистенциональные вопросы, возникшие во времена пандемии. Издание представлено на черном виниле. Simply Red - британская поп- и соул-группа. Название получила, по одной из версий, благодаря цвету волос её лидера Мика Хакнелла. За свою историю Simply Red выпустили одиннадцать студийных альбомов и продали более 50 миллионов дисков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simply Red - Time (5054197429996) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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