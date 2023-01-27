Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка
Оригинальный альбом 1969 года BYG, факсимильное издание. Недавно переведенный на винил с оригинальных кассет BYG. Лаки, вырезанные мастерингом Alchemy в AIR STUDIOS. Вставка с эксклюзивными комментариями автора, журналиста и авторитета BYG Кевина Ле Жандра. Родившийся во Флориде саксофонист, композитор, поэт, актер и драматург Арчи Шепп был одним из наиболее красноречивых представителей политизированной культуры чернокожих в конце 60-х, времени огромных потрясений и радикальной мысли. Переехав в Париж, он записал ряд весьма влиятельных альбомов, таких как Blas?, которые затрагивали важнейшие темы свободы и расового равенства, а также затронули основы афроамериканской музыки. Госпел и блюз были основной частью работы, в которой также чувствовался сильный авангардизм. В составе группы были звездная вокалистка Джин Ли и участники Art Ensemble Of Chicago. Эти первопроходцы, объединившие джаз, поэзию и радикальную политику, сделали окончательное музыкальное заявление. “Эта переработанная версия оригинального альбома по-прежнему обладает огромной музыкальной и эмоциональной силой ...“ Кевин Ле Жандр, 2022
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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