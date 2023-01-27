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Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка

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Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка - фото 1
Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Blase
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка - фото 1
  • Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624765
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767441091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Blase
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка

Оригинальный альбом 1969 года BYG, факсимильное издание. Недавно переведенный на винил с оригинальных кассет BYG. Лаки, вырезанные мастерингом Alchemy в AIR STUDIOS. Вставка с эксклюзивными комментариями автора, журналиста и авторитета BYG Кевина Ле Жандра. Родившийся во Флориде саксофонист, композитор, поэт, актер и драматург Арчи Шепп был одним из наиболее красноречивых представителей политизированной культуры чернокожих в конце 60-х, времени огромных потрясений и радикальной мысли. Переехав в Париж, он записал ряд весьма влиятельных альбомов, таких как Blas?, которые затрагивали важнейшие темы свободы и расового равенства, а также затронули основы афроамериканской музыки. Госпел и блюз были основной частью работы, в которой также чувствовался сильный авангардизм. В составе группы были звездная вокалистка Джин Ли и участники Art Ensemble Of Chicago. Эти первопроходцы, объединившие джаз, поэзию и радикальную политику, сделали окончательное музыкальное заявление. “Эта переработанная версия оригинального альбома по-прежнему обладает огромной музыкальной и эмоциональной силой ...“ Кевин Ле Жандр, 2022



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767441091]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.01.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Blase
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Оригинальный альбом 1969 года BYG, факсимильное издание. Недавно переведенный на винил с оригинальных кассет BYG. Лаки, вырезанные мастерингом Alchemy в AIR STUDIOS. Вставка с эксклюзивными комментариями автора, журналиста и авторитета BYG Кевина Ле Жандра. Родившийся во Флориде саксофонист, композитор, поэт, актер и драматург Арчи Шепп был одним из наиболее красноречивых представителей политизированной культуры чернокожих в конце 60-х, времени огромных потрясений и радикальной мысли. Переехав в Париж, он записал ряд весьма влиятельных альбомов, таких как Blas?, которые затрагивали важнейшие темы свободы и расового равенства, а также затронули основы афроамериканской музыки. Госпел и блюз были основной частью работы, в которой также чувствовался сильный авангардизм. В составе группы были звездная вокалистка Джин Ли и участники Art Ensemble Of Chicago. Эти первопроходцы, объединившие джаз, поэзию и радикальную политику, сделали окончательное музыкальное заявление. “Эта переработанная версия оригинального альбома по-прежнему обладает огромной музыкальной и эмоциональной силой ...“ Кевин Ле Жандр, 2022


Теги товара: Джаз
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Archie Shepp - Blase (coloured) (5060767441091) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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