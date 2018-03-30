Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Saxon - Saxon (coloured) (4050538347852) виниловая пластинка
Saxon - лимитированное переиздание на цветном виниле (Blue-Red Splatter Vinyl) дебютного студийного альбома английской хэви-метал-группы Saxon, выпущенного в 1979 году. Три песни из этого альбома: Still Fit to Boogie, Backs to the Wall, Stallions of the Highway - группа исполнила на первом фестивале Monsters of Rock в Англии в 1980 году. Британский журналист Джефф Бартон в 2006 году назвал диск Saxon одним из лучших альбомов, записанных в рамках новой волны британского хеви-метала. Saxon - английская рок-группа, одна из ярких представителей новой волны британского хэви-метал, имеющая четыре альбома, попавших в первую десятку по продажам в Великобритании, из них два попали в первую пятерку. Существует с 1977 года. Группа продала свыше 15 миллионов альбомов по всему миру. Группа считается классикой металической музыки и оказавшей большое влияние на другие метал-группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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