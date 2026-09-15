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OST - Profumo Di Donna (Armando Trovajoli) (8024709220028) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Profumo Di Donna (Armando Trovajoli) (8024709220028) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка OST, Profumo Di Donna (Armando Trovajoli) (8024709220028) - фото 1
Виниловая пластинка OST, Profumo Di Donna (Armando Trovajoli) (8024709220028) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка OST, Profumo Di Donna (Armando Trovajoli) (8024709220028) - фото 1
  • Виниловая пластинка OST, Profumo Di Donna (Armando Trovajoli) (8024709220028) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624638
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Profumo Di Donna (Armando Trovajoli) (8024709220028) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара OST - Profumo Di Donna (Armando Trovajoli) (8024709220028) виниловая пластинка

Армандо Тровайоли - итальянский композитор и пианист. На счету Тровайоли более чем 300 музыкальных записей в качестве композитора и дирижёра. Автор многочисленных джазовых композиций и музыки к кинофильмам. Известен по сотрудничеству с Витторио де Сика по ряду проектов, включая Боккаччо-70. Тровайоли был также создателем нескольких итальянских мюзиклов: среди них Ругантино и Добавьте место за столом. Армандо Тровайоли - лауреат 11 кинематографических наград, включая Давида ди Донателло и Серебряную ленту.

Отзывы о товаре OST - Profumo Di Donna (Armando Trovajoli) (8024709220028) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Армандо Тровайоли - итальянский композитор и пианист. На счету Тровайоли более чем 300 музыкальных записей в качестве композитора и дирижёра. Автор многочисленных джазовых композиций и музыки к кинофильмам. Известен по сотрудничеству с Витторио де Сика по ряду проектов, включая Боккаччо-70. Тровайоли был также создателем нескольких итальянских мюзиклов: среди них Ругантино и Добавьте место за столом. Армандо Тровайоли - лауреат 11 кинематографических наград, включая Давида ди Донателло и Серебряную ленту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Profumo Di Donna (Armando Trovajoli) (8024709220028) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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