Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка
Юбилейное переиздание 4 альбома самой влиятельной американской трэш-метал группы. Помимо традиционного винила и компакт-дисков в стандартном и расширенном вариантах, ремастированная версия легендарной пластинки появится в продаже в лимитированном и пронумерованном супер-делюкс боксе. Ремастеринг был сделан на лос-анджелесской студии Lurssen Mastering звукоинженером Рубеном Коэном (Rueben Cohen). And Justice for All (с англ. «…И справедливость для всех» — четвёртый студийный альбом американской трэш-метал-группы Metallica, выпущенный 6 сентября 1988 года на лейбле Elektra Records. Это был первый полноформатный альбом группы, в записи которого участвовал бас-гитарист Джейсон Ньюстед, сменивший трагически погибшего в 1986 году Клиффа Бёртона. Музыкальное содержание альбома представляет собой материал с прогрессивной структурой, базирующийся на длинных и сложных мелодиях композиций, исполненных в быстром темпе и содержащих небольшое количество классических куплетных форм. Впоследствии многие эксперты критиковали «сухое» звучание и «стерильный» продакшн альбома, а также сетовали на почти полностью заглушенный бас и «странное» звучание ударных, продюсер записи — Флемминг Расмуссен (принимавший участие в создании двух предыдущих дисков группы) — объяснял это своим отсутствием на этапе микширования. Лейтмотив альбома объединён единой концептуальной основой, базирующейся на теме политической и правовой несправедливости, которая формируется благодаря сюжетам отдельных песен: войне, цензуре и ядерному противостоянию. В песнях …And Justice for All участники коллектива критиковали политическую систему США за её лицемерие, ложь и двуличность.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
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Теги товара: Metallica
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