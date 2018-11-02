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Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка

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Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 6
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 7
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 8
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 9
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 10
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.11.2018
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
...And Justice For All
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 6
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 7
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 8
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 9
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 10
  • Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602567690238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.11.2018
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
...And Justice For All
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка

Юбилейное переиздание 4 альбома самой влиятельной американской трэш-метал группы. Помимо традиционного винила и компакт-дисков в стандартном и расширенном вариантах, ремастированная версия легендарной пластинки появится в продаже в лимитированном и пронумерованном супер-делюкс боксе. Ремастеринг был сделан на лос-анджелесской студии Lurssen Mastering звукоинженером Рубеном Коэном (Rueben Cohen). And Justice for All (с англ. «…И справедливость для всех» — четвёртый студийный альбом американской трэш-метал-группы Metallica, выпущенный 6 сентября 1988 года на лейбле Elektra Records. Это был первый полноформатный альбом группы, в записи которого участвовал бас-гитарист Джейсон Ньюстед, сменивший трагически погибшего в 1986 году Клиффа Бёртона. Музыкальное содержание альбома представляет собой материал с прогрессивной структурой, базирующийся на длинных и сложных мелодиях композиций, исполненных в быстром темпе и содержащих небольшое количество классических куплетных форм. Впоследствии многие эксперты критиковали «сухое» звучание и «стерильный» продакшн альбома, а также сетовали на почти полностью заглушенный бас и «странное» звучание ударных, продюсер записи — Флемминг Расмуссен (принимавший участие в создании двух предыдущих дисков группы) — объяснял это своим отсутствием на этапе микширования. Лейтмотив альбома объединён единой концептуальной основой, базирующейся на теме политической и правовой несправедливости, которая формируется благодаря сюжетам отдельных песен: войне, цензуре и ядерному противостоянию. В песнях …And Justice for All участники коллектива критиковали политическую систему США за её лицемерие, ложь и двуличность.



Теги товара: Metallica

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602567690238]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.11.2018
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
...And Justice For All
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Юбилейное переиздание 4 альбома самой влиятельной американской трэш-метал группы. Помимо традиционного винила и компакт-дисков в стандартном и расширенном вариантах, ремастированная версия легендарной пластинки появится в продаже в лимитированном и пронумерованном супер-делюкс боксе. Ремастеринг был сделан на лос-анджелесской студии Lurssen Mastering звукоинженером Рубеном Коэном (Rueben Cohen). And Justice for All (с англ. «…И справедливость для всех» — четвёртый студийный альбом американской трэш-метал-группы Metallica, выпущенный 6 сентября 1988 года на лейбле Elektra Records. Это был первый полноформатный альбом группы, в записи которого участвовал бас-гитарист Джейсон Ньюстед, сменивший трагически погибшего в 1986 году Клиффа Бёртона. Музыкальное содержание альбома представляет собой материал с прогрессивной структурой, базирующийся на длинных и сложных мелодиях композиций, исполненных в быстром темпе и содержащих небольшое количество классических куплетных форм. Впоследствии многие эксперты критиковали «сухое» звучание и «стерильный» продакшн альбома, а также сетовали на почти полностью заглушенный бас и «странное» звучание ударных, продюсер записи — Флемминг Расмуссен (принимавший участие в создании двух предыдущих дисков группы) — объяснял это своим отсутствием на этапе микширования. Лейтмотив альбома объединён единой концептуальной основой, базирующейся на теме политической и правовой несправедливости, которая формируется благодаря сюжетам отдельных песен: войне, цензуре и ядерному противостоянию. В песнях …And Justice for All участники коллектива критиковали политическую систему США за её лицемерие, ложь и двуличность.


Теги товара: Metallica
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Отзывы


Metallica - ...And Justice For All (0602567690238) виниловая пластинка - стоимость товара 6510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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