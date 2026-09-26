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Marillion - This Strange Engine (0802644810119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - This Strange Engine (0802644810119) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Marillion, This Strange Engine (0802644810119)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624513
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Marillion - This Strange Engine (0802644810119) виниловая пластинка
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - This Strange Engine (0802644810119) виниловая пластинка

This Strange Engine - девятый студийный альбом британской неопрогрессивной рок-группы Marillion, выпущенный в апреле 1997 года на лейбле Raw Power, принадлежащем Castle Communications. Это был первый из трех альбомов, которые Marillion записали по контракту с Castle в период между увольнением с EMI Records в 1995 году и обретением независимости в 2000 году. Альбом записывался в клубе The Racket Club в Бакингемшире, Англия, с августа по ноябрь 1996 года и спродюсирован самой группой. Marillion (Мари?ллион, от книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион») — группа, основанная в 1979 году в английском городе Эйлсбери, графство Бакингемшир. Они появились на пост-панк музыкальной сцене в Великобритании и существовали как мост между панк-роком и классическим прогрессив-роком, став наиболее коммерчески успешной неопрогрессивной рок-группой 1980-х годов. Записано 18 студийных альбомов, при этом принято делить творческий путь коллектива на 2 этапа. Первый связан с основателем группы вокалистом Фишем, покинувшим ансамбль в 1988 году, а второй этап ассоциируется с заменившим Фиша Стивом Хогартом. Фиш принял участие в записи первых четырёх альбомов Marillion. Основной состав группы неизменен с 1984 года — это Стив Ротери (единственный текущий участник — основатель), Пит Тревейвас, Марк Келли и Ян Мосли.

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
This Strange Engine - девятый студийный альбом британской неопрогрессивной рок-группы Marillion, выпущенный в апреле 1997 года на лейбле Raw Power, принадлежащем Castle Communications. Это был первый из трех альбомов, которые Marillion записали по контракту с Castle в период между увольнением с EMI Records в 1995 году и обретением независимости в 2000 году. Альбом записывался в клубе The Racket Club в Бакингемшире, Англия, с августа по ноябрь 1996 года и спродюсирован самой группой. Marillion (Мари?ллион, от книги Дж. Р. Р. Толкина «Сильмариллион») — группа, основанная в 1979 году в английском городе Эйлсбери, графство Бакингемшир. Они появились на пост-панк музыкальной сцене в Великобритании и существовали как мост между панк-роком и классическим прогрессив-роком, став наиболее коммерчески успешной неопрогрессивной рок-группой 1980-х годов. Записано 18 студийных альбомов, при этом принято делить творческий путь коллектива на 2 этапа. Первый связан с основателем группы вокалистом Фишем, покинувшим ансамбль в 1988 году, а второй этап ассоциируется с заменившим Фиша Стивом Хогартом. Фиш принял участие в записи первых четырёх альбомов Marillion. Основной состав группы неизменен с 1984 года — это Стив Ротери (единственный текущий участник — основатель), Пит Тревейвас, Марк Келли и Ян Мосли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - This Strange Engine (0802644810119) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5720 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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