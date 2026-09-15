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The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка

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The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 1
The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 2
The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 3
The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 4
The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 5
The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 6
The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 7
The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 8
The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 9
The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
We Are The Night
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 1
  • The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 2
  • The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 3
  • The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 4
  • The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 5
  • The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 6
  • The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 7
  • The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 8
  • The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 9
  • The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group, Virgin Records
Barcode
[0094639415816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
We Are The Night
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
No Path To Follow, We Are The Night, All Rights Reversed, Saturate, Do It Again, Das Spiegel, The Salmon Dance, Burst Generator, A Modern Midnight Conversation, Battle Scars, Harpoons, The Pills Wont Help You Now
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка

Виниловая пластинка The Chemical Brothers / We Are The Night (Black) - это настоящий музыкальный шедевр, созданный британским дуэтом The Chemical Brothers. Альбом представляет собой путешествие в мир электронной музыки, полное энергии и инноваций. На этом двойном LP вы найдете олицетворение звукового искусства, которое делает The Chemical Brothers одними из самых влиятельных продюсеров на современной электронной сцене. Ритмичные биты, увлекательные мелодии и захватывающие сэмплы переплетаются в потрясающий звуковой ландшафт. We Are The Night пронизан музыкальной экспериментальностью и инновационностью. Каждая композиция на этой пластинке представляет собой открытие новых звуковых горизонтов. От электро и техно до психоделического и биг-бита - The Chemical Brothers создали музыкальное произведение, которое способно переместить вас в новую реальность. Виниловая пластинка The Chemical Brothers / We Are The Night (Black) - это идеальное приобретение для ценителей электронной музыки. Если вы хотите исследовать культовый звук The Chemical Brothers и насладиться их потрясающими композициями в высоком качестве, этот альбом не оставит вас равнодушными.

Отзывы о товаре The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group, Virgin Records
Barcode
[0094639415816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
The Chemical Brothers
Альбом (сингл)
We Are The Night
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
No Path To Follow, We Are The Night, All Rights Reversed, Saturate, Do It Again, Das Spiegel, The Salmon Dance, Burst Generator, A Modern Midnight Conversation, Battle Scars, Harpoons, The Pills Wont Help You Now
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Виниловая пластинка The Chemical Brothers / We Are The Night (Black) - это настоящий музыкальный шедевр, созданный британским дуэтом The Chemical Brothers. Альбом представляет собой путешествие в мир электронной музыки, полное энергии и инноваций. На этом двойном LP вы найдете олицетворение звукового искусства, которое делает The Chemical Brothers одними из самых влиятельных продюсеров на современной электронной сцене. Ритмичные биты, увлекательные мелодии и захватывающие сэмплы переплетаются в потрясающий звуковой ландшафт. We Are The Night пронизан музыкальной экспериментальностью и инновационностью. Каждая композиция на этой пластинке представляет собой открытие новых звуковых горизонтов. От электро и техно до психоделического и биг-бита - The Chemical Brothers создали музыкальное произведение, которое способно переместить вас в новую реальность. Виниловая пластинка The Chemical Brothers / We Are The Night (Black) - это идеальное приобретение для ценителей электронной музыки. Если вы хотите исследовать культовый звук The Chemical Brothers и насладиться их потрясающими композициями в высоком качестве, этот альбом не оставит вас равнодушными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Chemical Brothers - We Are The Night (0094639415816) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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