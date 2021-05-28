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Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка

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Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.05.2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Radiation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624511
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644810218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.05.2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Radiation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка

Английская рок-группа Marillion была основана в 1979 году, а названием ей послужила книга Толкиена Сильмариллион (Мариллион). Группа существует до сих пор, хотя и в несколько измененном составе. Так, в 1988 году её покинул один из основателей и вокалист Фиш. На сегодняшний момент только один основатель группы в ней играет - это Стив Ротери. 1980-ые годы стали самыми успешными для команды - два их альбома получили платиновый статус по продажам, а три другие пластинки удостоились золотого статуса.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644810218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.05.2021
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
Radiation
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Английская рок-группа Marillion была основана в 1979 году, а названием ей послужила книга Толкиена Сильмариллион (Мариллион). Группа существует до сих пор, хотя и в несколько измененном составе. Так, в 1988 году её покинул один из основателей и вокалист Фиш. На сегодняшний момент только один основатель группы в ней играет - это Стив Ротери. 1980-ые годы стали самыми успешными для команды - два их альбома получили платиновый статус по продажам, а три другие пластинки удостоились золотого статуса.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - Radiation (0802644810218) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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