Top.Mail.Ru
Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 1
Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 2
Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 3
Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 4
Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 5
Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.11.2021
Исполнитель
Goldfrapp
Альбом (сингл)
Head First
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 1
  • Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 2
  • Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 3
  • Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 4
  • Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 5
  • Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624492
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.11.2021
Исполнитель
Goldfrapp
Альбом (сингл)
Head First
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом английского дуэта электронной музыки Goldfrapp, выпущенный 19 марта 2010 года лейблом Mute Records. Альбом дебютировал на шестой строчке британского чарта альбомов, разойдясь тиражом 23 261 копий за первую неделю. Он был поддержан тремя синглами: Rocket, Alive и Believer. Head First получил номинацию за лучший электронный/танцевальный альбом на 53-й ежегодной премии Грэмми.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.11.2021
Исполнитель
Goldfrapp
Альбом (сингл)
Head First
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Описание
Пятый студийный альбом английского дуэта электронной музыки Goldfrapp, выпущенный 19 марта 2010 года лейблом Mute Records. Альбом дебютировал на шестой строчке британского чарта альбомов, разойдясь тиражом 23 261 копий за первую неделю. Он был поддержан тремя синглами: Rocket, Alive и Believer. Head First получил номинацию за лучший электронный/танцевальный альбом на 53-й ежегодной премии Грэмми.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Goldfrapp - Head First (coloured) (4050538673753) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...