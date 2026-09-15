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Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка

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Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка - фото 1
Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка - фото 2
Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Einsturzende Neubauten
Альбом (сингл)
Alles In Allem
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка - фото 1
  • Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка - фото 2
  • Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Potomak
Barcode
[4015698564174]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Einsturzende Neubauten
Альбом (сингл)
Alles In Allem
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ten Grand Goldie, Am Landwehrkanal, M?bliertes Lied, Zivilisatorisches Missgeschick, Taschen, Seven Screws, Alles In Allem, Grazer Damm, Wedding, Tempelhof
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка

Einsturzende Neubauten - экспериментальная немецкая музыкальная группа, образованная в 1980 году в Западном Берлине. Музыку группы характеризуют как индастриал, нойз и экспериментальная музыка, но все эти термины не совсем применимы к Einst?rzende Neubauten. Наиболее точно стиль группы можно описать термином перкуссионный индастриал, то есть в основе музыки группы лежит игра на самодельных перкуссионных инструментах, таких как листы железа, пластиковые бочки и канистры, тележка для покупок и др. Группа использует также традиционные музыкальные инструменты, такие как бас-гитара (играет ведущую роль в музыкальных структурах EN), электрогитара, клавишные, струнные, а также множество устройств для обработки звучания традиционных инструментов и голоса.

Отзывы о товаре Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Potomak
Barcode
[4015698564174]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Einsturzende Neubauten
Альбом (сингл)
Alles In Allem
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ten Grand Goldie, Am Landwehrkanal, M?bliertes Lied, Zivilisatorisches Missgeschick, Taschen, Seven Screws, Alles In Allem, Grazer Damm, Wedding, Tempelhof
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Einsturzende Neubauten - экспериментальная немецкая музыкальная группа, образованная в 1980 году в Западном Берлине. Музыку группы характеризуют как индастриал, нойз и экспериментальная музыка, но все эти термины не совсем применимы к Einst?rzende Neubauten. Наиболее точно стиль группы можно описать термином перкуссионный индастриал, то есть в основе музыки группы лежит игра на самодельных перкуссионных инструментах, таких как листы железа, пластиковые бочки и канистры, тележка для покупок и др. Группа использует также традиционные музыкальные инструменты, такие как бас-гитара (играет ведущую роль в музыкальных структурах EN), электрогитара, клавишные, струнные, а также множество устройств для обработки звучания традиционных инструментов и голоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Einsturzende Neubauten - Alles In Allem (4015698564174) виниловая пластинка - купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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