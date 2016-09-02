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The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка

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The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 1
The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 2
The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 3
The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 4
The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 5
The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 6
The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 7
The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 8
The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
The Top
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624376
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fiction Records
Barcode
[0602547875549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
The Top
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом английской альтернативной рок-группы The Cure, выпущенный 30 апреля 1984 года на лейбле Fiction Records в Великобритании и на лейбле Sire Records в Соединённых Штатах.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fiction Records
Barcode
[0602547875549]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2016
Исполнитель
The Cure
Альбом (сингл)
The Top
Жанр
Synth-pop, Post Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Пятый студийный альбом английской альтернативной рок-группы The Cure, выпущенный 30 апреля 1984 года на лейбле Fiction Records в Великобритании и на лейбле Sire Records в Соединённых Штатах.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cure - The Top (0602547875549) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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