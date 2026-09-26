Top.Mail.Ru
Crowbar - Zero And Below (0634164654115) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Crowbar - Zero And Below (0634164654115) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Crowbar, Zero And Below (0634164654115)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Crowbar - Zero And Below (0634164654115) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crowbar - Zero And Below (0634164654115) виниловая пластинка

Американская сладж-метал -группа из Нового Орлеана, штат Луизиана. Биография Состав Нынешние участники Бывшие участники Дискография Альбомы Концертные альбомы Демо альбомы Клипы Примечания Биография. Группа образовалась в 1989 году на обломках распавшейся группы The Slugs, где Кирк Уиндстейн играл вместе с барабанщиком Джимми Бауэром. К ним присоединились басист Тод Стрэндж и гитарист Кэвин Нунан.

Отзывы о товаре Crowbar - Zero And Below (0634164654115) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Американская сладж-метал -группа из Нового Орлеана, штат Луизиана. Биография Состав Нынешние участники Бывшие участники Дискография Альбомы Концертные альбомы Демо альбомы Клипы Примечания Биография. Группа образовалась в 1989 году на обломках распавшейся группы The Slugs, где Кирк Уиндстейн играл вместе с барабанщиком Джимми Бауэром. К ним присоединились басист Тод Стрэндж и гитарист Кэвин Нунан.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crowbar - Zero And Below (0634164654115) виниловая пластинка – стоимость товара 3850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...