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Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка

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Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка - фото 1
Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка - фото 2
Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cabaret Voltaire
Альбом (сингл)
Dekadrone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка - фото 1
  • Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка - фото 2
  • Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624326
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863041168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cabaret Voltaire
Альбом (сингл)
Dekadrone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A Phase One, B Phase Two, C Phase Three, D Phase Four
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Phase One, B Phase Two, C Phase Three, D Phase Four

Отзывы о товаре Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5400863041168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cabaret Voltaire
Альбом (сингл)
Dekadrone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
A Phase One, B Phase Two, C Phase Three, D Phase Four
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Phase One, B Phase Two, C Phase Three, D Phase Four
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cabaret Voltaire - Dekadrone (coloured) (5400863041168) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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