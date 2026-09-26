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Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) - фото 1
Виниловая пластинка Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) - фото 2
Виниловая пластинка Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) - фото 1
  • Виниловая пластинка Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) - фото 2
  • Виниловая пластинка Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624321
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) виниловая пластинка

Впервые на виниле! Переиздание второго сольного студийного альбома Гизера Батлера, вышедшего в 1997 году. Гизер Батлер - британский рок-музыкант, бас-гитарист и автор текстов хэви-метал-группы Black Sabbath, также участник группы Heaven &amp;amp;amp;amp; Hell и сольной команды Оззи Осборна, лидер сольного проекта GZR.

Отзывы о товаре Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Впервые на виниле! Переиздание второго сольного студийного альбома Гизера Батлера, вышедшего в 1997 году. Гизер Батлер - британский рок-музыкант, бас-гитарист и автор текстов хэви-метал-группы Black Sabbath, также участник группы Heaven &amp;amp;amp;amp; Hell и сольной команды Оззи Осборна, лидер сольного проекта GZR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Butler, Geezer, Black Science (4050538633047) виниловая пластинка - стоимость товара 4560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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