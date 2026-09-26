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Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром

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Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 1
Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 2
Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 3
Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 4
Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 5
Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 6
Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
  • Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 1
  • Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 2
  • Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 3
  • Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 4
  • Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 5
  • Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 6
  • Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624144
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Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
32х13х3
Вес, г.
331

Описание товара Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром

Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Полка для душа Func – это особенно стильный способ для хранения ваших любимых аксессуаров для душа. Большая площадь полки позволит вам разместит все самое необходимое. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. Полка выполнена из сплава металлов и экологичного пластика элегантного белого цвета. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.

Отзывы о товаре Полка для душа прямая AM.PM Func A8F37600 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Коллекция аксессуаров Func сочетает в себе яркий дизайн, безупречную эстетику, и выводит функциональность каждого изделия на абсолютно новый уровень. Дизайн этой выдающейся коллекции принадлежит авторству всемирно известной студии Design3, Германия. Полка для душа Func – это особенно стильный способ для хранения ваших любимых аксессуаров для душа. Большая площадь полки позволит вам разместит все самое необходимое. Все аксессуары Func отличает сверхпрочная конструкция и бескомпромиссное качество. Полка выполнена из сплава металлов и экологичного пластика элегантного белого цвета. В комплекте скрытые крепления, установка изделия не потребует от вас профессиональных навыков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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