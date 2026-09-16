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Уцененный товар Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 705582
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Уцененный товар Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние, 705582

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Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние - фото 1
Уценка
Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Смеситель для умывальника
Причина уценки
потертости витринный образец.&nbsp;
Тип управления
однорычажный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
122
Длина излива
109
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние - фото 1
  • Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
4 047 руб.  13 490 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705582
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние
4 047 руб. -70%
13 490 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для умывальника
Причина уценки
потертости витринный образец.&nbsp;
Тип управления
однорычажный
Комплектация
гибкая подводка, крепление
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
122
Длина излива
109
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, кг.
1

Описание товара Уцененный товар Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние

Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка , документы, смеситель, 2 шланга , крепеж
Причина уценки: потертости витринный образец. 



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Отзывы о товаре Уцененный товар Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для умывальника
Причина уценки
потертости витринный образец.&nbsp;
Тип управления
однорычажный
Комплектация
гибкая подводка, крепление
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
122
Длина излива
109
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Развернуть
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка , документы, смеситель, 2 шланга , крепеж
Причина уценки: потертости витринный образец. 


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смеситель для умывальника AM.PM Func F8F02100 хром хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 4047 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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