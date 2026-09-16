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Уцененный товар Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 718833
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Уцененный товар Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние, 718833

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Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 1
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 2
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 3
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 4
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 5
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 6
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 7
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 8
Уценка
Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 1
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 2
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 3
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 4
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 5
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 6
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 7
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 8
  • Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
33 030 руб.  73 390 руб. 
Начислим 1181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718833
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние
33 030 руб. -55%
73 390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.42х0.15
Вес, кг.
6.4

Описание товара Уцененный товар Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, мелкие царапины на пластике) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, шланг, штанга, держатель 2шт, лейка, душ, крепления, фильтр 2шт, документация



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Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Длина душевого шланга, см
175
Кол-во режимов ручного душа
3
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка, мелкие царапины на пластике) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель, шланг, штанга, держатель 2шт, лейка, душ, крепления, фильтр 2шт, документация


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая система AM.PM Func F078F722 черный хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 33030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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