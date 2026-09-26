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Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный

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Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 1
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 2
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 3
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 4
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 5
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 6
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 7
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 8
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 9
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 10
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 11
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 12
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 13
Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 1
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 2
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 3
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 4
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 5
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 6
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 7
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 8
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 9
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 10
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 11
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 12
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 13
  • Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
20 290 руб.  22 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624094
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.42х0.15
Вес, кг.
6

Описание товара Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Смеситель в виде полочки оборудован дополнительной нишей. Это идеальное решение для современной ванной комнаты, где самые необходимые вещи всегда находятся под рукой. Телескопическая штанга с диапазоном регулировки 400 мм сделает процесс принятия душа удобным для людей любого роста. А благодаря увеличенным размерам тропического (220 мм) и ручного (120 мм) душей можно ощутить все преимущества использования дизайнерского продукта. Душевая система X-Joy была создана для того, чтобы радовать каждый день.



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Отзывы о товаре Душевая система AM.PM X-Joy F0785A622 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Смеситель в виде полочки оборудован дополнительной нишей. Это идеальное решение для современной ванной комнаты, где самые необходимые вещи всегда находятся под рукой. Телескопическая штанга с диапазоном регулировки 400 мм сделает процесс принятия душа удобным для людей любого роста. А благодаря увеличенным размерам тропического (220 мм) и ручного (120 мм) душей можно ощутить все преимущества использования дизайнерского продукта. Душевая система X-Joy была создана для того, чтобы радовать каждый день.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
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Доставка
Отзывы


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