Телефон IP Fanvil X301P черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%3 050 руб. 4 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622127
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Характеристики
Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
420
Описание товара Телефон IP Fanvil X301P черный
Fanvil X301P — экономичный многофункциональный SIP-телефон с PoE. Он оснащен 2.3-дюймовым матричным дисплеем с разрешением 128x48 пикселей, поддерживает 2 SIP-линии и локальную 6-стороннюю конференц-связь для удобства использования. X301/X301P имеет множество функций, таких как HD-аудио, два сетевых порта 10/100 Мбит/с и встроенный PoE (только X301P), обеспечивая эффективное и высококачественное деловое общение для предприятий.
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Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Fanvil X301P — экономичный многофункциональный SIP-телефон с PoE. Он оснащен 2.3-дюймовым матричным дисплеем с разрешением 128x48 пикселей, поддерживает 2 SIP-линии и локальную 6-стороннюю конференц-связь для удобства использования. X301/X301P имеет множество функций, таких как HD-аудио, два сетевых порта 10/100 Мбит/с и встроенный PoE (только X301P), обеспечивая эффективное и высококачественное деловое общение для предприятий.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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