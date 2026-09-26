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Телефон IP Fanvil X303G черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон IP Fanvil X303G черный

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Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 1
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 2
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 3
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 4
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 5
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 6
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 7
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 8
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 9
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 10
Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 1
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 2
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 3
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 4
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 5
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 6
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 7
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 8
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 9
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 10
  • Телефон IP Fanvil X303G черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
3 500 руб.  6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622126
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
420

Описание товара Телефон IP Fanvil X303G черный

Fanvil X303G — это SIP -телефон начального уровня с гигабитным цветным экраном и высокой производительностью, специально предназначенный для предприятий. Он оснащен 2.4-дюймовым цветным экраном с разрешением 320x240 пикселей, поддерживает 4 SIP -линии и локальную 6-стороннюю конференц-связь для удобства использования.x303 G обладает широким набором функций, таких как HD -аудио, два сетевых порта 10/100/1000 Мбит/с и встроенный PoE, что обеспечивает эффективное и высококачественное деловое общение для предприятий.

Отзывы о товаре Телефон IP Fanvil X303G черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Fanvil X303G — это SIP -телефон начального уровня с гигабитным цветным экраном и высокой производительностью, специально предназначенный для предприятий. Он оснащен 2.4-дюймовым цветным экраном с разрешением 320x240 пикселей, поддерживает 4 SIP -линии и локальную 6-стороннюю конференц-связь для удобства использования.x303 G обладает широким набором функций, таких как HD -аудио, два сетевых порта 10/100/1000 Мбит/с и встроенный PoE, что обеспечивает эффективное и высококачественное деловое общение для предприятий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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