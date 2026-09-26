Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU
Bluetooth гарнитура JBL JR460NC обеспечивает высокое качество звука, комфорт в эксплуатации и продолжительную автономность. Динамики диаметром 40 мм при поддержке фирменных технологий формируют детализированное насыщенное звучание. Микрофон с шумоподавлением отвечает за точность передачи голоса. Устройство подключается по беспроводному интерфейсу Bluetooth или с помощью разъема 3.5 мм аудио. JBL JR460NC выполнена в синем цвете и обладает эргономичной конструкцией. Мягкие амбушюры не вызывают ощущение дискомфорта при продолжительном пользовании. В гарнитуре установлен энергоемкий аккумулятор, который гарантирует около 50 часов работы на одном полноценном заряде. Из других особенностей отмечается голосовое управление.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитНаушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6 (55038129) Purple
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038979) Blue
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand
Отзывы о товаре Наушники JBL JR460NC Blue JBLJR460NCBLU