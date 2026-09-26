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Телефон проводной Gigaset DA180 Rus черный (S30054-S6535-S301) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон проводной Gigaset DA180 Rus черный (S30054-S6535-S301)

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Телефон проводной Gigaset DA180 Rus черный (S30054-S6535-S301)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621148
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Характеристики

Бренд
GIGASET
Тип товара
VoIP-телефон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, г.
470

Описание товара Телефон проводной Gigaset DA180 Rus черный (S30054-S6535-S301)

Проводной телефон начального уровня с LED индикацией входящего вызова и возможностью монтажа на стену. Клавиша повторного вызова (До 32 символов), Flash key (flash-time set ex works), Настраиваемые уровни громкости звонка (3 уровня), Визуальная индикация вызова (LED), Индикация активного разговора (LED), Все функции доступны без использования блока питания/батарей.

Отзывы о товаре Телефон проводной Gigaset DA180 Rus черный (S30054-S6535-S301)




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Характеристики
Бренд
GIGASET
Тип товара
VoIP-телефон
Страна производитель
Китай
Описание
Проводной телефон начального уровня с LED индикацией входящего вызова и возможностью монтажа на стену. Клавиша повторного вызова (До 32 символов), Flash key (flash-time set ex works), Настраиваемые уровни громкости звонка (3 уровня), Визуальная индикация вызова (LED), Индикация активного разговора (LED), Все функции доступны без использования блока питания/батарей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон проводной Gigaset DA180 Rus черный (S30054-S6535-S301) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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