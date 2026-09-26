Жесткий диск Toshiba SATA-III 2Tb 3.5" (MG04ACA200N)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619506
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1400000
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
650
Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 2Tb 3.5" (MG04ACA200N)
Диск HDD Toshiba - Enterprise Capacity MG04ACA, for Enterprise, SATA III (6Gb/s), 3.5", 2TB, 7K, 128MB, MG04ACA200N
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 940 руб.4735 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD 4TB WD40EZAX 5400 RPM blue SATA III
-
В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитЖесткий диск HDD Western Digital 4TB Purple (WD43PURZ)
-
В наличииЦена 20 020 руб.5005 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 600Gb Enterprise Performance 512N (ST600MP0...
-
В наличииЦена 20 270 руб.5068 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate Original 4Tb (ST4000VN006)
-
В наличииЦена 21 820 руб.5455 руб. в СплитЖесткий диск HDD WD 3.5" NAS 4TB Red Plus SATA III WD40EFPX
-
В наличииЦена 25 340 руб.6335 руб. в СплитЖесткий диск HDD Toshiba SATA 6TB (HDWT860UZSVA)
-
В наличииЦена 31 600 руб.7900 руб. в СплитЖесткий диск Western Digital WD Red Plus 6 ТБ 3.5" (WD60EFPX)
-
В наличииЦена 31 670 руб.7918 руб. в СплитЖесткий диск Toshiba SATA-III 4TB MG10ADA400E
-
В наличииЦена 35 810 руб.8953 руб. в СплитЖесткий диск HDD Seagate SATA-III 2TB (ST2000NM000B)
-
В наличииЦена 37 140 руб.9285 руб. в СплитЖесткий диск WD SATA-III 8TB WD80EFPX NAS Red Plus (5640rpm) 256...
-
В наличииЦена 38 840 руб.9710 руб. в СплитЖесткий диск Seagate IronWolf Guardian 8Tb (ST8000VN004)
-
В наличииЦена 40 341 руб.10086 руб. в СплитЖесткий диск Seagate 3.5" SATA-III 8Tb (ST8000VX010)
Бренд
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1400000
Диск HDD Toshiba - Enterprise Capacity MG04ACA, for Enterprise, SATA III (6Gb/s), 3.5", 2TB, 7K, 128MB, MG04ACA200N
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Жесткий диск Toshiba SATA-III 2Tb 3.5" (MG04ACA200N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 2Tb 3.5" (MG04ACA200N)