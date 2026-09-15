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Stereo MC's - Connected (0602577456428) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stereo MC's - Connected (0602577456428) виниловая пластинка

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Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 1
Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 2
Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 3
Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 4
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Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 6
Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 7
Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 8
Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 9
Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Stereo MCs
Альбом (сингл)
Connected
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 2
  • Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 3
  • Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 4
  • Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 5
  • Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 6
  • Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 7
  • Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 8
  • Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 9
  • Stereo MC&#039;s - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617538
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Stereo MC's - Connected (0602577456428) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577456428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Stereo MCs
Альбом (сингл)
Connected
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stereo MC's - Connected (0602577456428) виниловая пластинка

Connected - альбом 1992 года от Stereo MCs. Треки Connected , Ground Level, Step It Up и Creation стали хит-синглами. Переиздание на черном виниле. Stereo MCs - британская хип-хоп-группа, основана в 1985 году. Работали в жанрах электронной музыки, хауса, эйсид-джаза, трип-хопа, рэпа. На восемь лет, с 1992 по 2000 годы, команда как будто перестала существовать. После затянувшейся паузы последовало уверенное возвращение в строй.

Отзывы о товаре Stereo MC's - Connected (0602577456428) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577456428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1992
Исполнитель
Stereo MCs
Альбом (сингл)
Connected
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Connected - альбом 1992 года от Stereo MCs. Треки Connected , Ground Level, Step It Up и Creation стали хит-синглами. Переиздание на черном виниле. Stereo MCs - британская хип-хоп-группа, основана в 1985 году. Работали в жанрах электронной музыки, хауса, эйсид-джаза, трип-хопа, рэпа. На восемь лет, с 1992 по 2000 годы, команда как будто перестала существовать. После затянувшейся паузы последовало уверенное возвращение в строй.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stereo MC's - Connected (0602577456428) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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