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Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка

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Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка - фото 1
Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка - фото 2
Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка - фото 3
Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sonata Arctica
Альбом (сингл)
Talviyo
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка - фото 1
  • Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка - фото 2
  • Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка - фото 3
  • Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617534
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361477219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sonata Arctica
Альбом (сингл)
Talviyo
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Message From The Sun, Whirlwind, Cold, Storm The Armada, The Last Of The Lambs, Who Failed The Most, Ismo’s Got Good Reactors, Demon’s Cage, A Little Less Understanding, The Raven Still Flies, The Garden
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска

Отзывы о товаре Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0727361477219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sonata Arctica
Альбом (сингл)
Talviyo
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Message From The Sun, Whirlwind, Cold, Storm The Armada, The Last Of The Lambs, Who Failed The Most, Ismo’s Got Good Reactors, Demon’s Cage, A Little Less Understanding, The Raven Still Flies, The Garden
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sonata Arctica - Talviyo (0727361477219) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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