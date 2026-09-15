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Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Technical Ecstasy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617520
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Technical Ecstasy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Back Street Kids, You Won't Change Me, It's Alright, Gypsy, All Moving Parts (Stand Still), Rock 'N' Roll Doctor, She's Gone, Dirty Women
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка

Technical Ecstasy — седьмой студийный альбом британской группы Black Sabbath, выпущенный в 1976 году.



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939920844]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Technical Ecstasy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Back Street Kids, You Won't Change Me, It's Alright, Gypsy, All Moving Parts (Stand Still), Rock 'N' Roll Doctor, She's Gone, Dirty Women
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Technical Ecstasy — седьмой студийный альбом британской группы Black Sabbath, выпущенный в 1976 году.


Теги товара: Black Sabbath
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Black Sabbath - Technical Ecstasy (5414939920844) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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