War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара War - Deliver The Word (0603497844937) виниловая пластинка
Deliver The Word - шестой студийный альбом группы War, вышедший в 1973 году. Переиздание 2022 года на чёрном виниле. War - американская фанк-группа из Калифорнии, известная по хитам Low Rider, Spill the Wine, Summer, Why Can’t We Be Friendsx, The Cisco Kid и The World Is a Ghetto. Была сформирована в 1969 году и с самого начала музыкально подходила сразу для нескольких жанровых чартов, смешивая стили - рок, фанк, джаз, латиноамериканскую музыку, ритм-н-блюз и регги. Также со своим мультиэтническим составом группа преодолевала расовые и культурные барьеры. За время существования состав группы претерпел множество изменений, и в настоящее время в ней остался только один участник первого состава - Лонни Джордан. Хотя тексты песен группы War часто общественно-политические, их музыка обычно спокойная и отрешённая, с атмосферой калифорнийского фанка. Особенная черта в звучании группы - что губная гармоника и саксофон играют мелодию в унисон и звучат как один инструмент - например, в мелодии песни Low Rider. Песни группы исполнялись и семплы из них использовались многими певцами и группами, от R&amp;amp;amp;amp;amp;B/поп-исполнителей, как Джанет Джексон, до ню-метал-группы Korn и хип-хоповых групп, как TLC и A$AP Mob.
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