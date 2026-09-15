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War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка

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War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - фото 1
War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - фото 2
War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - фото 3
War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - фото 4
War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
All Day Music
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - фото 1
  • War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - фото 2
  • War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - фото 3
  • War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - фото 4
  • War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
All Day Music
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка

All Day Music - четвёртый студийный альбом группы War, вышедший в 1971 году. Релизу предшествовал заглавный сингл, который сопровождался песней Get Down. Slipping Into Darkness - первый большой хит War с тех пор, как они сменили название, сингл находился в американском чарте Billboard Hot 100 в течение 22 недель. Переиздание 2022 года на чёрном виниле.

Отзывы о товаре War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497844913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1971
Исполнитель
War
Альбом (сингл)
All Day Music
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
All Day Music - четвёртый студийный альбом группы War, вышедший в 1971 году. Релизу предшествовал заглавный сингл, который сопровождался песней Get Down. Slipping Into Darkness - первый большой хит War с тех пор, как они сменили название, сингл находился в американском чарте Billboard Hot 100 в течение 22 недель. Переиздание 2022 года на чёрном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


War - All Day Music (0603497844913) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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