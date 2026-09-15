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Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка

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Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 1
Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 2
Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 3
Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 4
Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 5
Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 6
Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gabor Szabo
Альбом (сингл)
The Sorcerer
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 1
  • Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 2
  • Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 3
  • Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 4
  • Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 5
  • Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 6
  • Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617436
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448991072]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gabor Szabo
Альбом (сингл)
The Sorcerer
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Beat Goes On, Little Boat (O Barquinho), Lou-ise, What is This Thing Called Love?, Space, Stronger Than Us (From the Picture A Man and a Woman, Mizrab, Comin' Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Beat Goes On, Little Boat (O Barquinho), Lou-ise, What is This Thing Called Love?, Space, Stronger Than Us (From the Picture A Man and a Woman, Mizrab, Comin' Back

Отзывы о товаре Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602448991072]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gabor Szabo
Альбом (сингл)
The Sorcerer
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Beat Goes On, Little Boat (O Barquinho), Lou-ise, What is This Thing Called Love?, Space, Stronger Than Us (From the Picture A Man and a Woman, Mizrab, Comin' Back
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Beat Goes On, Little Boat (O Barquinho), Lou-ise, What is This Thing Called Love?, Space, Stronger Than Us (From the Picture A Man and a Woman, Mizrab, Comin' Back
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gabor Szabo - The Sorcerer (0602448991072) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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