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Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка

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Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка - фото 1
Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка - фото 2
Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
The Bends
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка - фото 1
  • Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка - фото 2
  • Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617367
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904078010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
The Bends
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Planet Telex, The Bends, High and Dry, Fake Plastic Trees, Bones, (Nice Dream), Just, My Iron Lung, Bullet Proof...I Wish I Was, Black Star, Sulk, Street Spirit (Fade Out)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Planet Telex, The Bends, High and Dry, Fake Plastic Trees, Bones, (Nice Dream), Just, My Iron Lung, Bullet Proof...I Wish I Was, Black Star, Sulk, Street Spirit (Fade Out)

Отзывы о товаре Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904078010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Radiohead
Альбом (сингл)
The Bends
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Planet Telex, The Bends, High and Dry, Fake Plastic Trees, Bones, (Nice Dream), Just, My Iron Lung, Bullet Proof...I Wish I Was, Black Star, Sulk, Street Spirit (Fade Out)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Planet Telex, The Bends, High and Dry, Fake Plastic Trees, Bones, (Nice Dream), Just, My Iron Lung, Bullet Proof...I Wish I Was, Black Star, Sulk, Street Spirit (Fade Out)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Radiohead - The Bends (0634904078010) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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