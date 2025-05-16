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John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка

1 Отзывы
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John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 1
John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 2
John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 3
John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 4
John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 5
John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 6
John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 7
John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 8
John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 9
John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Tough
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 1
  • John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 2
  • John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 3
  • John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 4
  • John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 5
  • John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 6
  • John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 7
  • John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 8
  • John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 9
  • John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617266
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759142669]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Tough
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nothing To Do With Love, Just What You're Looking For, Playing With A Losing Hand, An Eye For An Eye, How Far Down, Train To My Heart, Slow Train To Nowhere, Numbers Down, That Good Old Rockin' Blues, Tough Times Ahead, The Sum Of Something
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка

16.05.2025
Елена

Достоинства:
Цветной 2-х дисковый номерной тяжелый винил , ремастирован , издан в Германии . Оформление красочное . Музыка и звук выше всяких похвал .

Недостатки:
Все отлично .

Комментарий:
Выпущенный в 2009 году альбом Tough включает 11 композиций . John Mayall представил на диске новый состав и новый звук . ”Отец бритблюза” вновь нашел способ свою музыку зазвучать по-новому . Именно Джон проложил дорогу белому блюзу в Европе ! Очень надеюсь что в нашей стране я далеко не единственный поклонник Джона Мэйолла . Вечная память !



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759142669]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Tough
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Nothing To Do With Love, Just What You're Looking For, Playing With A Losing Hand, An Eye For An Eye, How Far Down, Train To My Heart, Slow Train To Nowhere, Numbers Down, That Good Old Rockin' Blues, Tough Times Ahead, The Sum Of Something
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.05.2025
Елена

Достоинства:
Цветной 2-х дисковый номерной тяжелый винил , ремастирован , издан в Германии . Оформление красочное . Музыка и звук выше всяких похвал .

Недостатки:
Все отлично .

Комментарий:
Выпущенный в 2009 году альбом Tough включает 11 композиций . John Mayall представил на диске новый состав и новый звук . ”Отец бритблюза” вновь нашел способ свою музыку зазвучать по-новому . Именно Джон проложил дорогу белому блюзу в Европе ! Очень надеюсь что в нашей стране я далеко не единственный поклонник Джона Мэйолла . Вечная память !


John Mayall - Tough (coloured) (4029759142669) виниловая пластинка – стоимость товара 3910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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