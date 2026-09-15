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Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка

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Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
A Single Man
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617206
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445961993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
A Single Man
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Shine On Through, Return To Paradise, I Don't Care, Big Dipper, It Ain't Gonna Be Easy, Part-Time Love, Georgia, Shooting Star, Madness, Reverie, Song For Guy
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shine On Through, Return To Paradise, I Don't Care, Big Dipper, It Ain't Gonna Be Easy, Part-Time Love, Georgia, Shooting Star, Madness, Reverie, Song For Guy



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445961993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
A Single Man
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Shine On Through, Return To Paradise, I Don't Care, Big Dipper, It Ain't Gonna Be Easy, Part-Time Love, Georgia, Shooting Star, Madness, Reverie, Song For Guy
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Shine On Through, Return To Paradise, I Don't Care, Big Dipper, It Ain't Gonna Be Easy, Part-Time Love, Georgia, Shooting Star, Madness, Reverie, Song For Guy


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - A Single Man (0602445961993) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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