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INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка

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INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 1
INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 2
INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 3
INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 4
INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 5
INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 6
INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
34428
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Elegantly Wasted
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 1
  • INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 2
  • INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 3
  • INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 4
  • INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 5
  • INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 6
  • INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617201
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537779055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
34428
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Elegantly Wasted
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка

Elegantly Wasted - переиздание на 180-граммовом виниле десятого студийного альбома группы INXS, впервые вышедшего 4 апреля 1997 года. В дискографии группы диск стал последним альбомом, в записи которого принял участие Майкл Хатчинс. В начале лета 1996 года группа перебралась в Ванкувер, чтобы начать запись материала под руководством продюсера Брюса Фэйрбейрона (известного по работе с Loverboy, Blue ?yster Cult, Bon Jovi, Poison, Aerosmith, AC/DC, Scorpions, Van Halen и Chicago). Полученный результат стал своего рода продолжением предыдущих двух альбомов Welcome To Wherever You Are (1992) Full Moon, Dirty Hearts (1993), в которых (под руководством Марка Опитца) группа экспериментировала с более сырым звуком в угоду моде на гранж. Помимо дальнейшего развития и переработки стиля предыдущих двух пластинок, INXS добавили элементы блюза (Searching, Girl Оn Fire и Dont Loose Your Head) и фирменную для коллектива комбинацию танцевальной и фанк-музыки а-ля What You Need и Need You Tonight (Elegantly Wasted). Производство альбома было завершено Майклом Хатченсом и Эндрю Фаррисом в конце лета в Испании. В поддержку альбома было выпущено три сингла - Elegantly Wasted, Everything и Dont Loose Your Head. INXS- австралийская рок-группа, основанная в 1977 году. Пик популярности коллектива пришелся на 1987 год и связан с выходом мультиплатинового альбома Kick. В 1997 году фронтмен группы Майкл Хатчинс покончил с собой и коллектив на время распался. В дальнейшем музыканты предпринимали попытки начать работать с другим вокалистом, однако они не увенчались успехом, поэтому в 2012 году было принято решение о роспуске группы.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537779055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
34428
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
Elegantly Wasted
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Elegantly Wasted - переиздание на 180-граммовом виниле десятого студийного альбома группы INXS, впервые вышедшего 4 апреля 1997 года. В дискографии группы диск стал последним альбомом, в записи которого принял участие Майкл Хатчинс. В начале лета 1996 года группа перебралась в Ванкувер, чтобы начать запись материала под руководством продюсера Брюса Фэйрбейрона (известного по работе с Loverboy, Blue ?yster Cult, Bon Jovi, Poison, Aerosmith, AC/DC, Scorpions, Van Halen и Chicago). Полученный результат стал своего рода продолжением предыдущих двух альбомов Welcome To Wherever You Are (1992) Full Moon, Dirty Hearts (1993), в которых (под руководством Марка Опитца) группа экспериментировала с более сырым звуком в угоду моде на гранж. Помимо дальнейшего развития и переработки стиля предыдущих двух пластинок, INXS добавили элементы блюза (Searching, Girl Оn Fire и Dont Loose Your Head) и фирменную для коллектива комбинацию танцевальной и фанк-музыки а-ля What You Need и Need You Tonight (Elegantly Wasted). Производство альбома было завершено Майклом Хатченсом и Эндрю Фаррисом в конце лета в Испании. В поддержку альбома было выпущено три сингла - Elegantly Wasted, Everything и Dont Loose Your Head. INXS- австралийская рок-группа, основанная в 1977 году. Пик популярности коллектива пришелся на 1987 год и связан с выходом мультиплатинового альбома Kick. В 1997 году фронтмен группы Майкл Хатчинс покончил с собой и коллектив на время распался. В дальнейшем музыканты предпринимали попытки начать работать с другим вокалистом, однако они не увенчались успехом, поэтому в 2012 году было принято решение о роспуске группы.
Самовывоз
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Отзывы


INXS - Elegantly Wasted (0602537779055) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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