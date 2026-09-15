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Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка

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Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка - фото 1
Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка - фото 2
Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка - фото 3
Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Marshall Mathers LP 2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка - фото 1
  • Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка - фото 2
  • Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка - фото 3
  • Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617130
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537645879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Marshall Mathers LP 2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bad Guy, Parking Lot (Skit), Rhyme Or Reason, So Much Better, Survival, Legacy, hole - Feat. "Skylar Grey", Berzerk, Rap God, Brainless, Stronger Than I Was, The Monster - Feat. Rihanna, So Far..., Love Game - Feat. Кендрик Ламар, Headlights - Feat. Нейт Райесс, Evil Twin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка

The Marshall Mathers LP 2 — восьмой студийный альбом американского рэпера Эминема,

Отзывы о товаре Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602537645879]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Eminem
Альбом (сингл)
The Marshall Mathers LP 2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Bad Guy, Parking Lot (Skit), Rhyme Or Reason, So Much Better, Survival, Legacy, hole - Feat. "Skylar Grey", Berzerk, Rap God, Brainless, Stronger Than I Was, The Monster - Feat. Rihanna, So Far..., Love Game - Feat. Кендрик Ламар, Headlights - Feat. Нейт Райесс, Evil Twin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Marshall Mathers LP 2 — восьмой студийный альбом американского рэпера Эминема,
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eminem - The Marshall Mathers LP 2 (0602537645879) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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