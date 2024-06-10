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Nazareth - Play 'N' The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nazareth - Play 'N' The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Nazareth - Play &#039;N&#039; The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Play &#039;N&#039; The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Play &#039;N&#039; The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Play &#039;N&#039; The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Play 'N' The Game
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Play &#039;N&#039; The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Play &#039;N&#039; The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Play &#039;N&#039; The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Play &#039;N&#039; The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615828
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538474466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Play 'N' The Game
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Somebody To Roll, Down Home Girl, Flying, Waiting For The Man, Born To Love, Everything For You, I Dont Want To Go On With You, Wild Honey, Girls
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Play 'N' The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка

Восьмую студийную пластинку Play'n the Game от рок-группы Nazareth ждала обычная судьба их творений в 70-х годах. На родине альбом прошёл незамеченным, зато в Канаде имел огромный успех и даже завоевал там золотой статус. А еще, именно эта работа открыла коллективу дорогу к успеху в Южной Америке. Альбом посвящен менеджеру группы Биллу Фехилли, который незадолго до выхода пластинки погиб в авиакатастрофе. На обложке написано: "Этот альбом целиком посвящается Биллу Фехилли, чья вера и дух по-прежнему с нами". Лимитированное издание на цветном кремовом виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Nazareth - Play 'N' The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка

10.06.2024
Олег

Достоинства:
Ремастеринг кассического альбома культовой круппы 1970-х и 1980-х Nazareth . Это переиздание на кремовом цветном виниле , оформление классическое . Звук понравился , чуствуется глубина .

Недостатки:
Не серьезные .

Комментарий:
На альбоме нет супер хитов , но сам альбом «Play’n’ the Game» - это один большой хит сам по себе . Это подарок для меломанов и поклонников творчества Nazareth . Котофото предлагает альбом по очень демократичной цене .
22.06.2023
Елена

Достоинства:
Ремастированный в 2010 году классический альбом 1976 года . Пластинка издана на цветном ( кремовом ) виниле . Оформление полностью соответствует оригиналу . Красивая красочная обложка . Звук отличный .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Отличный альбом Nazareth . Для меня он входит в тройку , если рассматривать первую половину в их творчестве .
Однозначно рекомендую к приобретению . Цена адекватная .
16.06.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Play n the Game - весёлый альбом для вечеринок , так говорил сам Дэн Маккаферти .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Восьмой студийный альбом шотландской группы Nazareth, вышедший в 1976 году , как и предыдущий альбом, прошёл незамеченным в Великобритании, в то время как группа была очень популярна в Канаде, где за все 1970-е Nazareth получили около 50 золотых и платиновых пластинок. Для меня Play n the Game - это классная подборка песен, более динамичных и веселых, чем песни с двух предыдущих альбомов . В альбоме 9 песен , 4 из которых каверы . Купленный в Котофото ремастированный релиз 2019 года , кремового цвета с классным яблоком на котором фото с конверта . Хорошая запись на 180 граммовой массе , отличная полиграфия и внутренний конверт с фото группы .



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4050538474466]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Play 'N' The Game
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Somebody To Roll, Down Home Girl, Flying, Waiting For The Man, Born To Love, Everything For You, I Dont Want To Go On With You, Wild Honey, Girls
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Восьмую студийную пластинку Play'n the Game от рок-группы Nazareth ждала обычная судьба их творений в 70-х годах. На родине альбом прошёл незамеченным, зато в Канаде имел огромный успех и даже завоевал там золотой статус. А еще, именно эта работа открыла коллективу дорогу к успеху в Южной Америке. Альбом посвящен менеджеру группы Биллу Фехилли, который незадолго до выхода пластинки погиб в авиакатастрофе. На обложке написано: "Этот альбом целиком посвящается Биллу Фехилли, чья вера и дух по-прежнему с нами". Лимитированное издание на цветном кремовом виниле. Nazareth - рок-группа из Шотландии, основанная в 1968 году. В первый состав входили вокалист Дэн Маккаферти, ударник Дэррил Свит, гитарист Мэнни Чарлтон и басист Пит Эгнью. Всего за время своего существования команда выпустила 28 альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статусы.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы
10.06.2024
Олег

Достоинства:
Ремастеринг кассического альбома культовой круппы 1970-х и 1980-х Nazareth . Это переиздание на кремовом цветном виниле , оформление классическое . Звук понравился , чуствуется глубина .

Недостатки:
Не серьезные .

Комментарий:
На альбоме нет супер хитов , но сам альбом «Play’n’ the Game» - это один большой хит сам по себе . Это подарок для меломанов и поклонников творчества Nazareth . Котофото предлагает альбом по очень демократичной цене .
22.06.2023
Елена

Достоинства:
Ремастированный в 2010 году классический альбом 1976 года . Пластинка издана на цветном ( кремовом ) виниле . Оформление полностью соответствует оригиналу . Красивая красочная обложка . Звук отличный .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Отличный альбом Nazareth . Для меня он входит в тройку , если рассматривать первую половину в их творчестве .
Однозначно рекомендую к приобретению . Цена адекватная .
16.06.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Play n the Game - весёлый альбом для вечеринок , так говорил сам Дэн Маккаферти .

Недостатки:
нет

Комментарий:
Восьмой студийный альбом шотландской группы Nazareth, вышедший в 1976 году , как и предыдущий альбом, прошёл незамеченным в Великобритании, в то время как группа была очень популярна в Канаде, где за все 1970-е Nazareth получили около 50 золотых и платиновых пластинок. Для меня Play n the Game - это классная подборка песен, более динамичных и веселых, чем песни с двух предыдущих альбомов . В альбоме 9 песен , 4 из которых каверы . Купленный в Котофото ремастированный релиз 2019 года , кремового цвета с классным яблоком на котором фото с конверта . Хорошая запись на 180 граммовой массе , отличная полиграфия и внутренний конверт с фото группы .


Nazareth - Play 'N' The Game (coloured) (4050538474466) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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