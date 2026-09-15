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Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка

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Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка - фото 1
Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка - фото 2
Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Craig David
Альбом (сингл)
Slicker Than Your Average
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка - фото 1
  • Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка - фото 2
  • Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615772
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854260910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Craig David
Альбом (сингл)
Slicker Than Your Average
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Whats Your Flava?, Fast Cars, Hidden Agenda, Eenie Meenie, You Dont Miss Your Water (Til The Well Runs Dry), Rise & Fall (Featuring Sting), Personal, Hands Up In The Air, 2 Steps Back, Spanish, Whats Changed, World Filled With Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка

Крейг Эшли Дэвид — британский певец, автор песен, лауреат премий «MTV Europe Awards» и «MOBO Awards»[1].

Отзывы о товаре Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854260910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Craig David
Альбом (сингл)
Slicker Than Your Average
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Whats Your Flava?, Fast Cars, Hidden Agenda, Eenie Meenie, You Dont Miss Your Water (Til The Well Runs Dry), Rise & Fall (Featuring Sting), Personal, Hands Up In The Air, 2 Steps Back, Spanish, Whats Changed, World Filled With Love
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Крейг Эшли Дэвид — британский певец, автор песен, лауреат премий «MTV Europe Awards» и «MOBO Awards»[1].
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Craig David - Slicker Than Your Average (0889854260910) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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